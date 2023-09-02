Подмосковье 02 сентября 2023, 18:06 Более 5 тысяч участников собрал забег в честь Дня города в Чехове Фото: пресс-служба правительства Подмосковья

Читать 360tv в

В Чехове прошел масштабный Лопасненский забег в честь Дня города. В соревнованиях поучаствовали более пяти тысяч человек, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

На старт вышли известные спортсмены, в том числе боксер-тяжеловес, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев.

Реклама

«Я с удовольствием принял участие в забеге в поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он часто посещает Чехов и всегда интересуется, чем помочь и какие есть проблемы в городском округе», — заявил Лебедев.

Старт и финиш организовали возле мемориала «Танк Т-34». Для спортсменов от 12 лет подготовили дистанцию на пять километров, а для детей — на 300 и 600 метров. Несмотря на дождливую погоду, финишировали в хорошем настроении.

Награждение прошло на Советской площади. После этого организовали праздничный концерт.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».