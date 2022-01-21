Более 5 тысяч случаев телефонного мошенничества зарегистрировали в Подмосковье в 2021 году

В Московской области в 2021 году было зарегистрировано более 5 тысяч фактов телефонного мошенничества. В регионе отметили тенденцию роста количества мошеннических схем по сравнению с аналогичных периодом 2020 года, сообщили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

«От мошеннических звонков страдают люди разного возраста. Злоумышленники пользуются доверчивостью граждан и незнанием нюансов работы банков, служб безопасности и сотрудников правоохранительных органов. Чтобы обезопасить близких от подозрительных звонков, напоминайте им об основных правилах общения с неизвестными собеседниками», — отметил зампредседателя правительства Московской области — руководитель ГУ региональной безопасности Роман Каратаев.

Преступники каждый день изобретают новые способы, чтобы ввести людей в заблуждение. Как правило, неизвестные, представляясь сотрудниками банков, по телефону сообщают о подозрительных операциях по счетам либо о якобы уже оформленном на их имя кредите, после чего настаивают на переводе денежных средств на «Безопасный счет».

«Самым эффективным способом не стать жертвой мошеннических действий является прекращение разговора в самом начале беседы с предполагаемым преступником, а также самостоятельный звонок по официальному номеру на горячую линию вашего банка», — подчеркнули в ведомстве.

Главное управление региональной безопасности Подмосковья еще раз напомнило быть осторожными и проявлять максимальную бдительность при звонках с неизвестных номеров.