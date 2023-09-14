Подмосковье 14 сентября 2023, 15:07 Более 5 тысяч сирот получили стипендию губернатора Подмосковья в сентябре Unsplash

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Стипендию губернатора назначили более чем пяти тысячам детям-сиротам в Подмосковье. Из них полторы тысячи — вновь поступившие студенты.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, стипендия губернатора — это одна из важных социальных программ в регионе.

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«В сентябре более пяти тысяч детей-сирот автоматически получили стипендию губернатора Подмосковья, в том числе почти полторы тысячи студентов — вновь поступившие. Каждый студент ежемесячно получает шесть тысяч рублей», — сказала она.

В ведомстве добавили, что меру поддержки получают сироты, которые очно учатся в колледже, техникуме или вузе, независимо от его расположения. Ее назначают в проактивном режиме.

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