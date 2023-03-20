Подмосковье 20 марта 2023, 10:43 Более 5 тысяч школьников станут участниками второго тура олимпиады по истории и музеям в Подмосковье

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Второй очный тур олимпиады школьников по истории и музеям пройдет в Подмосковье с 28 марта по 9 апреля. В нем примут участие более пяти тысяч учеников 7-11 классов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Задания второго тура будут посвящены выставке «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».

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«Это отличная возможность проверить свои знания для ребят, которые интересуются искусством, историей и культурой. Партнером второго очного тура традиционно станет Государственный историко-художественный музей „Новый Иерусалим“, — отметили в ведомстве.

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Первый тур прошел в дистанционном формате. В нем приняли участие почти 25 тысяч школьников Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал школьникам, как Подмосковье справилось с санкциями. Он объяснил ученикам школ № 21 и № 16 в Балашихе, что для предпринимателей создали специальные меры поддержки.

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