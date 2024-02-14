Подмосковье 14 февраля 2024, 19:41 Более 5 тысяч родителей из Подмосковья получили выплаты на новорожденных с начала года Министерство социального развития Подмосковья

Читать 360tv в

Более пяти тысяч родителей в Подмосковье получили денежные выплаты в размере 20 тысяч рублей с начала года. Они производятся в рамках национального проекта России «Демография» и положены на каждого ребенка.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что мамы могут сделать выбор между набором «Я родился в Подмосковье» и деньгами.

Реклама

«В текущем году на данную меру поддержки предусмотрено 1,2 миллиарда рублей», — указала Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Подмосковья добавили, что наборы выдаются мамам прямо в роддоме, а выплаты начисляются в течение 10 дней. При этом женщинам не нужно заполнять документы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в регионе признали одной из лучших в России. С начала прошлого года в Подмосковье действует уникальный проект «Наша женская консультация», в рамках которого женщины могут получить консультации и ответы на волнующие вопросы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».