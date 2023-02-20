20 февраля 2023, 17:03
Более 5 тысяч пунктов вакцинации от бешенства животных откроют в Подмосковье
Более пяти тысяч пунктов вакцинации против бешенства животных организуют в Подмосковье на период прививочного сезона. Для удобства жителей откроются как стационарные лаборатории, так и мобильные. Вакцинация проводится в государственных ветклиниках бесплатно.
Курирующий Минсельзозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов отметил, что мобильные ветеринарные пункты вакцинации выезжают на территории городских округов Подмосковья, а также в садовые товарищества и деревни.
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В прошлом году в Подмосковье было привито около 550 тысяч собак и кошек. Кроме того, более 1,5 миллиона брикетов с вакциной от бешенства были разложены в лесах Подмосковья для диких животных.
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Информацию о графиках работы мобильных пунктов можно уточнить по телефону контакт-центра ветеринарной службы Московской области: 8 (495) 668-01-25.
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Животные
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