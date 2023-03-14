Подмосковье 14 марта 2023, 14:59 Более 5 тысяч пунктов бесплатной вакцинации домашних животных организуют в Подмосковье за сезон

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Бесплатную выездную вакцинацию домашних животных от бешенства провели специалисты Госветслужбы Подмосковья в Люберцах. На время проведения прививочной кампании в регионе организуют работу более пяти тысяч ветеринарных пунктов.

«Вакцинировать питомца можно отечественной вакциной бесплатно. Для удобства населения в регионе работают и мобильные пункты, где бригада специалистов также делает прививки от бешенства», — рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

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Вакцинировать питомца можно в любом подразделении государственной ветеринарной службы Подмосковья. Прививка от бешенства — основной способ профилактики очень опасного заболевания. График выездных вакцинаций можно уточнить на сайте vetlen.ru или по телефону +7 (495) 554-93-03.

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Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект стартует в июле этого года.