30 декабря 2022, 16:07
Более 5 тысяч покрышек собрали осенью в Подмосковье в рамках экоакции «Сдай старые шины на „Мегабак“
Победителей традиционной осенней акции «Сдай старые шины на „Мегабак» определили в Подмосковье. Всего с 1 ноября по 15 декабря было собрано порядка 5,5 тысячи покрышек.
Акция проходила в рамках национального проекта «Экология». Министерство ЖКХ Московской области определило 9 победителей — в каждом из 3 призовых мест по 3 участника. Выигравшим подарили сертификаты на покупку новой автомобильной резины номиналом 20 тысяч, 15 тысяч и 10 тысяч рублей.
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«Весь объем шин будет направлен напрямую партнерам-переработчикам, в дальнейшем они будут переработаны в резиновую крошку, которая является качественном строительным материалом, применяемым при производстве асфальта, детских и спортивных площадок и стадионов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
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Отмечается, что данная экологическая акция проходит в Подмосковье два раза в год — осенью и весной.Проект «Мегабак» был запущен Губернатором Андреем Воробьевым в конце 2019 года. С момента старта акции было собрано более 138 тысяч кубических метров вторсырья.
Экология
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