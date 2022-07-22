Более 5 тысяч пенсионеров обучили компьютерной грамотности в Подмосковье с начала года

В Подмосковье свыше 600 библиотек обучают пенсионеров компьютерной грамотности. В этом году такие курсы посетили уже более пяти тысяч жителей региона, сообщила пресс-служба Минкультуры и туризма региона.

На занятиях пенсионеры осваивают компьютеры и учатся пользоваться интернетом. Выпускники курсов могут с легкостью пользоваться электронной почтой, оплачивать коммунальные услуги через личный кабинет.

Также во время обучения пожилых людей знакомят с такими понятиями, как сайт, браузер, учат искать информацию в интернете, рассказывают о том, как устроены компьютеры и ноутбуки. Помогают пенсионерам и в освоении смартфонов — есть занятия, посвященные мессенджерам.

Ранее стало известно, что участники «Активного долголетия» бесплатно посетили 1,5 тысячи экскурсий в Подмосковье с начала года.