Подмосковье 21 апреля 2023, 12:49 Более 5 тысяч мусульман совершили намаз на центральном стадионе в Одинцове в Ураза-байрам

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Праздничный намаз провели на центральном стадионе в Одинцове 21 апреля. Более пяти тысяч мусульман собрались здесь, чтобы отметить один из главных праздников в году — Ураза-байрам.

Имам Одинцова Юсуп Темирханов поздравил собравшихся и рассказал о значение Ураза-байрама.

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«Мусульмане всего мира поздравляют друг друга с окончанием благословенного месяца Рамадан. Этот день счастья, когда вся община поздравляет друг друга и делится своей радостью в этот благословенный день», — сказал имам.

В Одинцовском округе выделили три площадки для праздничного намаза: центральный стадион и волейбольный центр в городе, а также мечеть в Звенигороде. Все локации оказались очень востребованными.

После общей молитвы верующие разошлись по домам. В течение дня они будут ходить друг к другу в гости, поздравлять с праздником и угощать сладостями детей.

В Орехово-Зуевской мечети тоже прошел утренний намаз в честь праздника Ураза-байрам. Муфтий Московской области Рушан Аббясов поблагодарил губернатора Андрея Воробьева и правительство региона за то, что для празднования организовали 50 площадок в разных городских округах.