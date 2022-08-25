Более 5 тысяч мест под мобильную торговлю в Подмосковье предложили предпринимателям
На инвестиционную карту Московской области нанесено 5452 объекта, где можно разместить точку уличной торговли. Чаще всего предприниматели, которые решились на собственный небольшой бизнес, хотят торговать мороженым, кофе, хот-догами и кукурузой.
«Инвестиционная карта региона позволяет получить максимально полную информацию о том или ином объекте. В результате каждый предприниматель без усилий сможет найти именно то место, которое лучше всего подойдет для его бизнеса», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Например, в городском округе Долгопрудный предпринимателям доступно 96 мобильных объектов. Найти аналогичные в других муниципалитетах поможет специальный фильтр, также размещенный на инвесткарте.
Разместить нестационарный торговый объект теперь можно без проведения торгов на льготных условиях. Для этого необходимо подать заявление в электронном виде на портале РПГУ. Место предоставляется после заключения договора между городским округом и предпринимателем.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Это позволит снизить нагрузку на предпринимателей.