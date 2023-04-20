Подмосковье 20 апреля 2023, 14:32 Более 5 тысяч кубов отходов вывезли из Подольска с начала месячника благоустройства МСК-НТ

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Месячник чистоты и благоустройства стартовал в Подмосковье 1 апреля. За 20 дней в Подольске вывезли более пяти тысяч кубических метров отходов.

Мероприятие направлено на то, чтобы привести в порядок дворовые и общественные территории Московской области, очистить пространства от отходов, накопившихся в течение зимы.

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Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский заявил, что весь собранный объем отходов в Подольске был направлен на комплекс по переработке отходов. По словам специалистов регионального оператора МСК-НТ, большая часть собранных на территории округа отходов — это покрышки, ветки, спил деревьев и строительные отходы.

Согласно «Закону о благоустройстве Московской области» месячник продлится до 30 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов в регионе.

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