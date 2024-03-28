Подмосковье 28 марта 2024, 20:22 Более 5 тысяч ям устранят в Подольске до конца года Администрация Подольск г.о.

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Дорожные службы продолжают вести ремонт магистралей в Подмосковье после схода снега. Так, с начала недели специалисты провели ремонт по 12 адресам в Подольске. Среди них улицы Правды, Бородинская, Пионерская и другие.

Накануне также завершили работы на Пахринском проезде и рядом с домом № 32в на улице Юбилейная. Для устранения дефектов асфальтового покрытия использовали десять тон асфальтобетона.

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Специалисты дорожных служб будут приводить в порядок дороги в микрорайонах, деревнях и поселках Подольска ежедневно. На этой неделе ремонт запланирован на Плещеевской улице, Нефтебазовском проезде и в других местах.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов подчеркнул, что до конца года дорожники устранят свыше 5,5 тысячи ям.

«Список составили по итогам инспектирования дорог сотрудниками территориальных отделов, а также по заявкам жителей», — подытожил Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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