Более 5 тысяч химчан приняли участие в проекте «Активное долголетие»

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал о развитии проекта «Активное долголетие». Он поделился, что порядка 5250 химчан старшего возраста регулярно посещают занятия в клубе.

«Участники проекта, наши жители старшего поколения, могут проводить время в клубе активно, интересно и — главное — с пользой для здоровья. В программе — спортивные, культурные, творческие активности, а также автобусные экскурсии и речные прогулки», — отметил Дмитрий Волошин.

По словам Волошина, в летнее время большинство мероприятий стараются проводить на свежем воздухе. Например, в парках и скверах Химок.

Проект «Активное долголетие» был запущен в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Он реализуется на территории всей Московской области. Главная цель программы — поддержать здоровый образ жизни для людей старшего поколения.

В Химках клуб «Активное долголетие» работает с февраля 2021 года. В помещении есть собственный кинозал, музыкальная гостиная, зал для занятий гимнастикой, кабинет психологической разгрузки. Есть также отдельный кабинет здоровья, где можно пройти вакцинацию и диспансеризацию.

В клубе можно заняться танцами и пением, плаванием и рисованием, скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой и многим другим. В том числе, есть возможность повысить свою компьютерную грамотность на специальных уроках. Каждый месяц в расписания вносятся некоторые изменения — например, добавляются новые сезонные активности и экскурсии, которые могут посетить все участники.