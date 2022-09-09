Более 5 тысяч дорожных ям залатали в Химках с начала года | 360°

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Более 5 тысяч дорожных ям залатали в Химках с начала года

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09 сентября 2022, 18:56

Более 5 тысяч дорожных ям залатали в Химках с начала года

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ремонт полотна на проспекте Мельникова, а также подвел общие итоги работы по ремонту дорог в городе.  Общий план на 2022 год выполнен на 76%.

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«В этом году мы отремонтируем 13 дорог общей площадью 72 тысячи квадратных метров. Важно, что все работы проводим с учетом мнения химчан. Дороги, которые нужно отремонтировать в первую очередь, наши жители выбирали путем голосования на „Доброделе“. Семь участков полностью готовы, остальные — на финальной стадии. Также мы продолжаем ямочный ремонт. В этом году устранили более пяти тысяч ям на дорогах и во дворах», — отметил глава округа.

Дорога на проспекте Мельникова протяженностью почти один километр готова — здесь уложили новый асфальт, обновили бортовой камень, установили четыре «лежачих полицейских» и нанесли свежую дорожную разметку.

Отремонтированы также дороги на Вашутинском шоссе, улице Соколовской, Железнодорожной, Опанасенко, Микояна, Юбилейном проезде и проспекте Мельникова.

До конца сентября планируется завершить ремонтные работы на улице Комсомольской, Мцыри, Шевченко, Первомайской и Песчаной.

Химки

Дороги

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