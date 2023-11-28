28 ноября 2023, 19:01
Более 5 тысяч человек за неделю покатались на дизайнерских каруселях в Подмосковье
С 20 по 26 ноября более пяти тысяч человек покатались на дизайнерских каруселях в Подмосковье. Самой популярной стала карусель в Центральном городском парке в Ногинске — ее посетили более тысячи человек.
Карусели в Коломне и Сергиевом Посаде приняли по 700 посетителей. Покататься на всех аттракционах можно бесплатно.
Реклама
В парках, где установлены карусели, установили специальные брендированные зоны «Зима в Подмосковье», разместили елки, гирлянды и другие новогодние украшения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Реклама
Реклама