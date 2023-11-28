Подмосковье 28 ноября 2023, 19:01 Более 5 тысяч человек за неделю покатались на дизайнерских каруселях в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

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С 20 по 26 ноября более пяти тысяч человек покатались на дизайнерских каруселях в Подмосковье. Самой популярной стала карусель в Центральном городском парке в Ногинске — ее посетили более тысячи человек.

Карусели в Коломне и Сергиевом Посаде приняли по 700 посетителей. Покататься на всех аттракционах можно бесплатно.

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В парках, где установлены карусели, установили специальные брендированные зоны «Зима в Подмосковье», разместили елки, гирлянды и другие новогодние украшения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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