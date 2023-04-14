Подмосковье 14 апреля 2023, 16:39 Более 5 тысяч человек приняли участие в первом дне ярмарки трудоустройства в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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Первый день Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел в Подмосковье. В нем приняли участие более пяти тысяч человек. Мероприятие прошло на 24 площадках Московской области.

Во второй день ярмарки передовые компании региона представят свои вакансии еще на семи площадках. Сегодня больше всего участников собралось на площадках в Ногинске и Подольске.

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«Многие участники смогли уже сегодня пройти собеседование и получить приглашение на работу. Такой формат оказался по душе жителям, находящимся в поиске работы», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Завтра флагманская площадка будет организована в Дубне. Узнать адреса проведения ярмарки можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что население Московской области растет. По словам главы региона, сейчас в Подмосковье зарегистрированы 10 миллионов человек.

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