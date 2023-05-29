Подмосковье 29 мая 2023, 15:02 Более 5 тысяч человек посмотрели спектакли на фестивале «Мелиховская весна» в Подмосковье Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

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В музее-заповеднике Чехова «Мелихово» завершился Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». На его спектакли пришли 5,3 тысячи человек, сообщили в минкультуры Московской области.

Свои постановки зрителям представили 20 театров. Актеры приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Воркуты, Нижнего Новгорода, Севастополя и других городов. Работы посвятили произведениям Чехова или Островского.

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В этом году актеры играли на новой открытой сцене с увеличенным залом для зрителей. Ее обустроили на поляне «Крыжовник». Также спектакли прошли в мелиховской Театральной избе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра. Помимо профессионалов в фестивале поучаствовали три студенческих коллектива.

«Скоро в музее-заповеднике „Мелихово“ появится и дополнительная новая инфраструктура.Андрей Воробьев поддержал проект развития усадьбы, и в следующем году, я уверен, мы увидим в Мелихове удобную парковку и другие дополнительные улучшения, которые коснутся сервиса и комфорта посетителей», — сообщил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

«Разные театры ставят спектакли на основе произведений Чехова, и я считаю, что их нужно проверять здесь, в „месте силы“. Потому что Мелихово — то место, где зарождались многие знаковые произведения», — заявил худрук МХТ имени Чехова и фестиваля «Мелиховская весна» Константин Хабенский.

Фестиваль завершился постановкой «Моя жизнь» по повести Чехова от режиссера Сергея Тонышева. После нее Хабенский пригласил зрителей выйти в сад усадьбы и вместе с командой «Мелиховской весны» полить деревья и цветы.

В ближайшем будущем в музее-заповеднике Чехова «Мелихово» начнется комплексная реновация. Там появятся современный визит-центр и парковка, изменятся экспозиции. Также в усадьбе построят комплекс «Чехов-центр», который включит театральный, выставочный, концертный залы, фондохранилище с залами открытого хранения.

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