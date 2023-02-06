Подмосковье 06 февраля 2023, 11:06 Более 5 тысяч человек побывали на Дне доброты в парках Подмосковья

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День доброты провели 4 февраля в 66 парках Подмосковья. По информации от Министерства культуры и туризма региона, праздничные мероприятия посетили пять тысяч человек.

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В рамках Дня доброты в парках провели ярмарку «С теплом из наших рук» и паблик-толк «Как стать волонтером». Желающие узнали, как можно чаще совершать небольшие добрые дела, помогать и поддерживать тех, кому это необходимо. Сегодня во многих городах Подмосковья работают волонтерские штабы и активисты, которые занимаются помощью бездомным животным. Участие в экологических акциях по сбору мусора или подкормке птиц — тоже доброе дело.

Участники событий смогли написать письма доброты для пожилых людей, посетить познавательные экскурсии, акции в поддержку бездомных животных. Параллельно в парках проходил флешмоб с теплыми объятиями от известных сказочных героев.

Организаторы провели в этот день творческие мастер-классы и викторины. Повсеместно проходили веселые анимационные программы, акции «Улыбаюсь людям» и праздничные концерты.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье. Это всевозможные фестивали, концерты, спектакли, экскурсии, выставки и другие проекты.

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