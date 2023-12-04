Подмосковье 04 декабря 2023, 13:12 Более 5 тысяч человек обратились за помощью в фонд «Защитники Отечества» в Подмосковье за полгода Фото: Никита Ануниев

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За полгода подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» принял обращения от пяти тысяч человек и решил около шести тысяч вопросов. О первых итогах работы организации рассказала руководитель Ольга Ермакова.

Фонд «Защитники Отечества» начал работать в Подмосковье с 1 июня 2023 года. Здесь в режиме одного окна помогают ветеранам боевых действий и семьям участников СВО.

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«Сейчас у нас работают 58 социальных координаторов, шесть из которых находятся в филиале, а 52 — работают в округах. В ноябре мы приняли дополнительно еще 13 человек. Есть уверенность в том, что в каждом округе представлен свой социальный координатор, а в некоторых — даже по два человека», — рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье Ольга Ермакова.

С организацией активно сотрудничают специалисты МФЦ, социального фонда, медико-социальной экспертизы, а также юрист и психолог. Многие вопросы поступают от военнослужащих, которые находятся на лечении в подмосковных госпиталях. В «Защитниках Отечества» стараются оказать максимальное содействие, никому не отказывая в помощи.

«Мы работаем с ветеранами боевых действий, а также с членами семей погибших. Оказываем содействие в получении удостоверений ветерана, потому что это один из наиболее важных вопросов. Помогаем оформлять меры соцподдержки, оказываем юридическую помощь и содействие в получении выплат, реабилитации. Обращаем большое внимание на увековечивание памяти и патриотическое воспитание молодежи, которое имеет важное значение в работе фонда», — сказала Ермакова.

За полгода в подмосковный филиал обратились за помощью более пяти тысяч человек. Самым частым запросом стало получение удостоверения ветерана боевых действий — около тысячи обращений. Специалисты уже помогли с выдачей 350 удостоверений, остальные обратившиеся ждут решения.

«Важным вопросом являются также реабилитация и оформление инвалидности. Для этого специалисты, которые находятся в филиале, помогают максимально быстро переводить инвалидность, полученную по общему заболеванию, в инвалидность по ранению», — рассказала Ольга Ермакова.

В разных городах Подмосковья работают 46 кабинетов медико-психологического консультирования, где участникам СВО и их семьям помогают справиться с проблемами, поддерживают морально.

«У нас достаточно много ребят раненых, которым необходимы технические средства реабилитации и протезирования. 32 ветерана будут обеспечены дополнительными инновационным протезами за счет фонда, трем ветеранам закупили электрические кресла-коляски стоимостью более 500 тысяч рублей и электрическую трость. Все это происходит за счет средств фонда, отрабатывается по запросу. Мы готовы принимать заявки», — добавила Ермакова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и призвал коллег активнее решать вопросы, с которыми обращаются жены и матери военнослужащих. Каждый должен почувствовать внимание и заботу, особенно дети.

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