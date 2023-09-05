Подмосковье 05 сентября 2023, 23:57 Более 5 тысяч человек обратились в пункт отбора контрактников в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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С конца апреля в пункт отбора на службу по контракту в Балашихе обратились более пяти тысяч человек. За месяц число желающих подписать документ выросло вдвое, сообщил зампред Мособлдумы Олег Рожнов.

«Подводя итог работы центра в конце июня, мы констатировали — желающих заключить контракт было 2,6 тысячи человек, сегодня — уже в два раза больше. Это говорит о том, что нашим гражданам небезразлична судьба России. И в непростое время они чувствуют, что нужны стране, не бросают своих земляков, с честью и достоинством идут на защиту Родины», — заявил Рожнов.

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Большинство обратившихся в пункт подготовки в Балашихе — это жители Подмосковья. При этом есть и приехавшие из других регионов.

Зампред добавил, что каждый может оформить необходимые документы, получить юридические и банковские консультации. Все обратившиеся проходят медкомиссию и интенсивный курс подготовки.

«Всем подписавшим контракт с Минобороны РФ мы рассказываем, на какие они и их семьи могут рассчитывать льготы — помимо выплат, это кредитные каникулы, льготная газификация частных домовладений, освобождение от уплаты транспортного налога, компенсация услуг ЖКХ, ряд льгот в сфере образования и другие меры поддержки», — пояснил Рожнов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальном центре подготовки контрактников в Балашихе, где мужчины со всех регионов России могут пройти обучение и подписать все необходимые документы. Организация находится по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Подробности о службе можно уточнить по номеру горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Информация об актуальных мерах поддержки бойцов размещена на сайте контрактмо.рф.