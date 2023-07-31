Подмосковье 31 июля 2023, 12:56 Более 5 тысяч человек бесплатно проверили здоровье в парках Подмосковья с начала лета Пресс-служба Минздрава МО

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Акция «Проверь здоровье в парке» проводится в Подмосковье с начала июня. За это время на приемах у выездных врачебных бригад побывали более пяти тысяч человек.

В прошедшие выходные врачи работали в 21 парке. Желающие смогли бесплатно пройти диагностику во время прогулки на свежем воздухе.

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«С начала лета жители Подмосковья могут проверить здоровье в парке, не посещая поликлинику. Такой возможностью воспользовались уже более пяти тысяч человек», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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