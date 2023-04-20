Подмосковье 20 апреля 2023, 03:29 Более 5 тысяч автомобилей эвакуировали в 5 жилых комплексах Подмосковья с начала года Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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С начала года с территорий пяти жилых комплексов в Красногорске, Люберец и Ленинского округа эвакуировали 5,4 тысячи машин. Владельцы этих автомобилей неправильно их припарковали.

«Больше всего эвакуированных транспортных средств, нарушивших правила парковки, зафиксировано в жилых комплексах „Павшинская Пойма“, „Изумрудные холмы“, „Люберцы Парк“, „Самолет“ и „Пригород Лесное“, — пояснили в Минтрансе Подмосковья.

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В марте эвакуировали свыше 1,7 тысячи машин, с начала апреля — более 1,4 тысячи.

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