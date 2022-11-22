Подмосковье 22 ноября 2022, 11:28 Более 5 тонн макулатуры собрали в Коломне на экологической акции

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Коломна присоединилась к экологической акции «Поможем природе — поможем стране». В ходе акции было собрано более пяти тонн макулатуры. Вырученные средства пойдут на помощь мобилизованным.

Предприятия, юнармейцы, жители и волонтеры из Коломны собрали огромные коробки с бумагой. Все они были отправлены на площадку «Мегабак», а оттуда — в переработку.

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«Администрация округа Коломна совместно с жителями к этой акции присоединилась. Сегодня мы находимся у кинотеатра „Русь“ — это излюбленное место жителей, мы часто проводим здесь акции и принимаем макулатуру», — сказал заместитель главы администрации городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич.

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Инициатором акции выступили Общественная палата Подмосковья и Министерство информационных и социальных коммуникаций. Акция стала частью областного проекта «ЭкоЛогичное Подмосковье», целью которого является сохранение лесных ресурсов страны.

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