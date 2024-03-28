Подмосковье 28 марта 2024, 17:28 Более 5 тонн гуманитарного груза отправили из Жуковского бойцам СВО

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Пятую партию гуманитарной помощи для бойцов спецоперации отправили из Жуковского. Об этом сообщили в администрации городского округа.

«Поступили запросы на строительные материалы и скобяные изделия, пилы, генераторы, газ, спальники, сменную летнюю одежду и обувь, маскировочные сети», — рассказала заместитель руководителя штаба КСВО городского округа Дина Тушникова.

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Помимо этого, в состав гуманитарного груза вошли продукты, чай и сладости. Также была собрана помощь для госпиталей на передовой, отметила она.

Новую партию гуманитарного груза отправили в зону СВО 24 марта. Общими силами семей военнослужащих и неравнодушных жителей за два дня удалось собрать более пяти тонн груза.

Поддержку при сборе и отгрузке посылок оказали активисты «Молодой гвардии» и волонтеры Подмосковья.

Поддержать бойцов можно на пункте сбора гуманитарной помощи, расположенном на улице Фрунзе, д. 23 (вход со стороны Туполевского шоссе). Он работает с понедельника по пятницу с 16:00 до 18:00, в субботу — с 12:00 до 14:00. Воскресенье — выходной день.