Подмосковье 16 мая 2023, 18:11 Более 5 отделений медицинской реабилитации открыли в Подмосковье с начала года

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В Московской области с начала года открыли шесть новых отделений медицинской реабилитации в пяти медучреждениях. В региональной программе ОМС на реабилитацию предусмотрели финансирование в объеме три миллиарда рублей.

«Все новые реабилитационные отделения оснащены самым современным оборудованием, а работающие в них высококвалифицированные специалисты готовы оказать весь спектр необходимой специализированной помощи. До конца 2023 года планируется открыть еще одно отделение реабилитации в условиях круглосуточного стационара, в результате их общее количество составит 34», — рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Первым в 2023 году заработало отделение реабилитации в Королевской городской больнице. Оно располагается в микрорайоне Юбилейный и вмещает в себя 20 коек. Отделение реабилитации начало работу и в Реутове. В ближайшее время подобное подразделение для проведения ранней реабилитации на базе региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений появится в Дмитрове.

«В этом году планируется приобрести дополнительно 221 единицу медоборудования для отделений реабилитации, на эти цели предусмотрено порядка 190 миллионов рублей», — отметил Игорь Брынцалов.

В прошлом году Мособлдума приняла закон. Согласно документу, реаниматологи могут получить земельные участки под строительство дома бесплатно.

В 2023 году медицинскую реабилитацию в больницах прошли более шести тысяч пациентов. Более 4,2 тысячи раз такую помощь оказали в дневных стационарах и 7,2 тысячи раз — в поликлиниках.

В начале года Мособлдума приняла закон, по которому участники СВО из Подмосковья, получившие ранения, могут бесплатно пройти реабилитацию в реабилитационном центре «Ясенки».

«Московская область стала первым регионом в стране, где принят закон о бесплатной комплексной реабилитации участников СВО. В этом году мы планируем дооснастить „Ясенки“ современным реабилитационным оборудованием», — отметил парламентарий.

Пройти реабилитацию можно бесплатно по направлению лечащего врача. Помощь может понадобиться при нарушениях и заболеваниях центральной и периферической нервной системы, например инсульте, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, при заболеваниях и состояниях после оперативных вмешательств на опорно-двигательном аппарате, после травм опорно-двигательного аппарата, спинальных, черепно-мозговых, при онкологических заболеваниях и других заболеваниях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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