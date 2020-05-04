Более 5 млн литров средств использовали для дезинфекции подмосковного транспорта и инфраструктуры в апреле

Санобработка усилена на 44 автовокзалах и автостанциях Мострансавто. Салоны автобусов дважды в день проходят полную обработку с помощью специальных распылителей с хлорактивными веществами.

Особое внимание уделяют поручням, сидениям, валидаторам и дверям. После рейсов в течение дня также обрабатывают все поверхности, с которыми соприкасаются пассажиры.

Поезда ЦППК тоже несколько раз в сутки проходят полную дезинфекцию — вагоны обрабатывают холодным туманом. Такой метод занимает всего 5-7 минут и безопасен для пассажиров: средства используют при обработке детских и медицинских учреждений.

Воздух в поездах обеззараживают более 2,7 тысячи специальных систем, которые работают беспрерывно. На вокзалах и станциях каждые 2 часа проводят дезинфекцию билетных автоматов, валидаторов, турникетов и кнопок.