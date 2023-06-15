Подмосковье 15 июня 2023, 04:30 Более 5 миллионов километров преодолели участники спортивного проекта «Суперлига Подмосковья» с апреля 2022 года Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Участники спортивного проекта «Суперлига Подмосковья» совместно преодолели 5 миллионов 162 тысячи километров начиная с апреля 2022 года, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Общая цель всех атлетов в рамках программы — пройти, пробежать, проплыть и проехать 10 миллионов километров.

Всего в «Суперлиге Подмосковья» участвуют более шести тысяч мужчин и порядка 4,5 тысяч женщин. Спортсмены провели более 500 тысяч тренировок и зафиксировали все персональные результаты. За время существования проекта к нему присоединилось около 70 субъектов России. Наиболее активно в «Суперлиге» участвуют любители спорта из Москвы, Подмосковья и Ярославской области.

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Внутри Подмосковья лидерами по количеству спортсменов являются Сергиев Посад, Одинцово и Пушкино. При составлении рейтинга организаторы обращают внимание на участников, которые активно выступают на мероприятиях и онлайн-тренировках проекта.

«Суперлига Подмосковья» была создана на базе легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья». Кроме бега и ходьбы, в программу включили велоспорт, лыжи и плавание. Все пройденные расстояния участников фиксируются и идут в общий зачет преодоленной дистанции.

В летнем сезоне 2023 году по проекту запланировано более 20 мероприятий: велозаезды, заплывы и забеги. Узнать подробности и стать участником «Суперлиги Подмосковья можно на сайте runningmr.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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