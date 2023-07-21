Подмосковье 21 июля 2023, 16:25 Более 5 млн человек посетили кинотеатры Подмосковья с начала года ГАУК МО «Креативное бюро „Регион“

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Подмосковные кинотеатры привлекли почти 5,5 миллиона посетителей с января — об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Это сопоставимо с уровнем прошлого года.

«Посещаемость кинотеатров осталась практически на том же уровне, что и в прошлом году. Также для нашей киноиндустрии важно, что зрители идут на отечественные фильмы. За первые полгода проведено более 300 тысяч сеансов», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Самыми популярными фильмами первого полугодия стали «Чебурашка» (1,5 миллиона зрителей в Подмосковье), «Вызов» (500 тысяч человек) и «Праведник» (200 тысяч). Общие кассовые сборы за шесть месяцев составили свыше двух миллиардов рублей.

Сейчас в Подмосковье работают 100 кинотеатров, из которых 26 муниципальных.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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