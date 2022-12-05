05 декабря 2022, 12:44
Более 5 миллионов туристов посетили Подмосковье осенью
Осенью в Подмосковье побывали свыше 5 миллионов путешественников. Это на 1 миллион больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми привлекательными местами для туристов оказались Коломна, Сергиево-Посадский округ, городской округ Клин и парк «Патриот» в Кубинке.
Чаще всего осенью в Московскую область приезжали путешественники из Тульской, Владимирской, Калужской и Тверской областей, а также из Санкт-Петербурга.
Реклама
С января по сентябрь 2022 года регион посетили почти 19 миллионов туристов, это на 7,6 миллионов больше, чем за подобный период прошлого года. Таким образом, в текущем году туристический поток в Подмосковье увеличился почти в 1,5 раза.
Реклама
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Отдых
Туризм
Реклама
Реклама