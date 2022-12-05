Подмосковье 05 декабря 2022, 12:44 Более 5 миллионов туристов посетили Подмосковье осенью

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Осенью в Подмосковье побывали свыше 5 миллионов путешественников. Это на 1 миллион больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми привлекательными местами для туристов оказались Коломна, Сергиево-Посадский округ, городской округ Клин и парк «Патриот» в Кубинке.

Чаще всего осенью в Московскую область приезжали путешественники из Тульской, Владимирской, Калужской и Тверской областей, а также из Санкт-Петербурга.

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С января по сентябрь 2022 года регион посетили почти 19 миллионов туристов, это на 7,6 миллионов больше, чем за подобный период прошлого года. Таким образом, в текущем году туристический поток в Подмосковье увеличился почти в 1,5 раза.

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