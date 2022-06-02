Более 5 миллионов «кубов» отходов переработали весной в Подмосковье

Комплексы по переработке отходов «РТ-Инвест», входящие в Госкорпорацию Ростех, подвели итоги работы за весну 2022 года.

КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе принял более 180 тысяч тонн отходов, комплекс «Юг» в Коломенском районе и «Дон» в городском округе Кашира приняли 110 тысяч тонн. На комплекс «Храброво» в Можайском округе проступило 130 тысяч тонн отходов.

Таким образом, общий объем отходов на переработку достиг более 500 тысяч тонн.

В общей сложности прошедшей весной переработали 7000 тонн стекла, 3500 тонн пластика, 3000 тонн макулатуры и 2500 тонн металла.

Многие жители области готовились к сезону и делали ремонты, поэтому в частном секторе было много крупногабаритных отходов. Около одного кубометра такого мусора вывезли из региона.

В основном на переработку привозили старую мебель, которую потом пропускали через дробилку. Полученную щепу использовали для технологической подсыпки прямо на комплексах.

100 тысяч тонн органических отходов были переработаны в цехах компостирования. Они стали техническим грунтом, который можно использовать для благоустройства территорий.

С запуска четырех комплексов по переработке отходов компании «РТ-Инвест» было отсортировано 28 тысяч тонн металла, 31 тысяча тонн макулатуры, 49 тысяч тонн стекла и 94 тысячи тонн пластика. Из этого объема вторсырья можно изготовить более двух миллиардов новых алюминиевых банок, 180 миллион блокнотов, 295 миллионов елочных игрушек и более одного миллиона уличных скамеек.

Кроме того, коллекция музеев Trash Art, расположенных на комплексах «РТ- Инвест», постоянно пополняется интересными экспонатам, обнаруженными при сортировке. В приемном отделении комплекса «Север» нашли советскую механическую кинокамеру Quarz-M и целую коллекцию старинных книг начала XX века — в основном это религиозная и учебная литература. На комплексе «Дон» в Каширском округе найдена гармонь. Еще один экспонат — Зоркий-10 -первый советский фотоаппарат с автоматизированным управлением экспозицией.

Компания «РТ-Инвест» планирует увеличить совокупный объем переработки до 3,3 миллионов тонн отходов в год и стать крупнейшей компанией в России по объемам сортировки твердых коммунальных отходов.