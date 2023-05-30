Подмосковье 30 мая 2023, 12:19 Более 5 гектаров федеральной земли выделили для реконструкции дороги между Химками и Солнечногорском МТДИ

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Миноблимущество вместе с ТУ Росимущества в Московской области передало из федеральной в региональную собственность три земельных участка площадью 5,3 гектара. На территориях в Солнечногорске и Химках построят магистраль Пятницкое шоссе — Саврасово — М-10 «Россия».

Работы проведут в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

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«Его реализация позволит улучшить транспортное сообщение для жителей Солнечногорского и Красногорского округов», — сообщла министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Также в Солнечногорске и Красногорске округах построят дублер Пятницкого шоссе в 2025 году. В 2024 году специлалисты возведут и реконструируют три дороги в деревне Сабурово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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