Более 490 проверок капремонта детсадов провели за июнь в Подмосковье

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области провело 497 проверок хода капремонта детских садов Подмосковья в июне 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

Самое большое количество выездов провели в Дедовск городского округа Истра, где сейчас идет капитальный ремонт детского сада № 5. Здесь заканчивают демонтаж пола, дверных проемов, покрытия стен, электрики, кровли и систем отопления. Сейчас также устанавливают кровлю над основным корпусом здания, готовят стяжку полов, штукатурку стен и прокладку электропроводки. Подрядной организации специалисты стройконтроля рекомендовали расширить коллектив рабочих до 30 человек.

«В 2022 году в Московской области будут отремонтированы 24 детских сада. До конца года они будут соответствовать всем современным стандартам», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Капремонт школ и детских садов осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья», которая действует с 2014 года. Эта программа была принята для организации доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодежи. А также для удовлетворения потребностей экономики Подмосковья в высококвалифицированных кадрах.

Специалисты ГБУ МО «УТНКР» регулярно проводят выезды для строительного контроля детских садов в Воскресенском, Дзержинском, Дмитровском, Шаховском, Сергиево-Посадском, Реутовском, Бронницком, Домодедовском, Фрязинском, Ступинском, Подольском, Люберецком, Зарайском, Истринском, Подольском, Пушкинском, Электрогорском и других округах Московской области.

ГБУ МО «УТНКР» действует в регионе с 2016 года и в обязательном порядке принимает участие в комиссионных приемках работ. Организация работает в важнейших программах Подмосковья, таких как «Капитальный ремонт МКД» ФКР МО, «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Формирование современной комфортной городской среды», «Экология и окружающая среда Подмосковья» «Безопасность Подмосковья», «Сельское хозяйство Подмосковья».

С 2022 года ГБУ МО «УТНКР» ведет строительный контроль в рамках государственного задания на объектах, капитальный ремонт которых осуществляют министерства и ведомства Подмосковья.

Ранее пять государственных программ, реализованных в Подмосковье, были признаны наиболее эффективными по результатам 2021 года.