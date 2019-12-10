Более 480 энергоэффективных светильников установили в Рузском округе

Более 480 энергоэффективных светильников установили на территории Рузского городского округа в рамках программы «Светлый город». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В программе «Светлый город» Рузский округ принимает участие с 2017 года. Основная цель программы — строительство и модернизация систем наружного освещения улиц, дорог, дворовых территорий, объектов социальной инфраструктуры и мест для отдыха. Приоритет регионального проекта — энергосберегающий подход к источникам освещения, а также создание комфортной среды в темное время суток. Объекты для включения в список модернизации линий уличного освещения выбирают сами жители с помощью ежегодного голосования на портале «Добродел».

В этом году в Рузском городском округе установили 484 энергоэффективных светильника, а до конца декабря в муниципалитете подключат установленные светильники на линиях общей протяженностью почти 25 километров. В 2020-м запланированы строительство и модернизация линий уличного освещения на 53 объектах.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Жительница деревни Нестерово Виктория Зубарева отмечает, что вечерами стало светлее еще в прошлом году, когда установили несколько фонарей около детского сада. «А недавно открыли отличную губернаторскую детскую площадку с несколькими светильниками. На Летней улице у меня живет мама, так там этой осенью смонтировали десятка полтора мачт освещения. До этого там мы ходили на ощупь», — вспоминает Виктория Зубарева.

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко отчитался, что план работы на следующий год уже определен.

«В будущем году планируется установить энергосберегающие светильники в Рузе, по улицам Почтовой, Ульяновской, Средне-Зарецкой, Ново-Зарецкой, Сосновой, 4-й Дмитровской, Зеленой, Доватора, Советской, у домов № 15 и 15А, Северном микрорайоне, у дома № 5, в Можайском переулке и 1-м Южном проезде. В Тучкове уличное освещение будут модернизировать по улицам Мира, Дубровка, Техникум, Новопетровской, Лесной, у дома № 36, Силикатной, у домов № 2 и 4, в Трутеевском проезде — от дома №23 до дома №48», — рассказал Николай Пархоменко.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Где стало светлее

В 2017 году в Рузском округе по программе «Светлый город» построили и модернизировали линии уличного освещения по 57 адресам, установили 1095 энергосберегающих светильников, заменили 210 опор со сверхнормативным сроком службы, протянули около 28 километров кабеля.

В 2018 году выполнили работы по строительству и модернизации линий уличного освещения на трех объектах в Рузе. Было установлено 107 фонарей и 94 опоры: на улице Средне-Зарецкой — 23 фонаря и 23 опоры, площади Партизан — 51 фонарь и 38 опор, в сквере «Лукоморье» — 33 фонаря и 33 опоры.

В 2019 году выполнили работы по строительству и модернизации линий уличного освещения по 20 адресам, построили шесть новых линий наружного освещения. В рамках модернизации в округе появилась система автоматического управления наружным освещением, позволяющая удаленно управлять состоянием линий, включать и выключать фонари, следить за исправностью их работы, а также автоматически передавать показания счетчиков для оплаты уличного освещения.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

В Рузе в рамках благоустройства общественных территорий зоны отдыха около Георгиевского пруда (переулки Урицкого и Демократический), площади перед центром культуры и пешеходной зоны «Рузский Арбат» (улица Солнцева) было установлено 170 энергосберегающих фонарей уличного освещения.

Ружанин Валерий Приемыхов положительно оценил результаты благоустройства города: «Очень понравилось, как подошли к световому оформлению при благоустройстве в Рузе. Я имею в виду городской пруд, площадь перед администрацией и территорию около дома культуры. С наступлением сумерек, а темнеет сейчас рано, здесь становится весьма атмосферно. Но в целом город, конечно, нуждается в дополнительных линиях освещения».

Источник фото: администрация Рузского городского округа

До конца 2019 года в Рузском округе подключат установленные светильники на линиях общей протяженностью почти 25 километров по адресам:

Дорохово — Березкино (1500 метров)

Руза, Березовый проезд (300 метров)

Руза, улица Дужева (350 метров)

Руза, улица Дмитровская (1450 метров)

Руза, улица Луговая (670 метров)

Руза, улица Родниковая (460 метров)

Руза, улица Сосновая (570 метров)

Заовражье (1050 метров)

Кокшино (800 метров)

Нестерово, улица Летняя (760 метров)

Нововолково, улица Озернинская (1500 метров)

Таблово, улица Лесная (700 метров)

Брыньково (1100 метров)

Игнатьево (1600 метров)

Мамошино (2200 метров)

Богородское (4800 метров)

Покровское, улица ДОХБ (400 метров)

Неверово — Колюбакино (1000 метров)

Неверово (1220 метров)

Слобода (900 метров)

Заявку на замену лампы и ремонт уличного освещения жители Рузского городского округа могут направить диспетчеру обслуживающей организации МБУ «Благоустройство» по телефону 8(926)303-02-04 или в единую диспетчерскую службу 8(49627)50-505.