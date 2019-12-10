Более 480 энергоэффективных светильников установили в Рузском округе
В программе «Светлый город» Рузский округ принимает участие с 2017 года. Основная цель программы — строительство и модернизация систем наружного освещения улиц, дорог, дворовых территорий, объектов социальной инфраструктуры и мест для отдыха. Приоритет регионального проекта — энергосберегающий подход к источникам освещения, а также создание комфортной среды в темное время суток. Объекты для включения в список модернизации линий уличного освещения выбирают сами жители с помощью ежегодного голосования на портале «Добродел».
В этом году в Рузском городском округе установили 484 энергоэффективных светильника, а до конца декабря в муниципалитете подключат установленные светильники на линиях общей протяженностью почти 25 километров. В 2020-м запланированы строительство и модернизация линий уличного освещения на 53 объектах.
Жительница деревни Нестерово Виктория Зубарева отмечает, что вечерами стало светлее еще в прошлом году, когда установили несколько фонарей около детского сада. «А недавно открыли отличную губернаторскую детскую площадку с несколькими светильниками. На Летней улице у меня живет мама, так там этой осенью смонтировали десятка полтора мачт освещения. До этого там мы ходили на ощупь», — вспоминает Виктория Зубарева.
Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко отчитался, что план работы на следующий год уже определен.
«В будущем году планируется установить энергосберегающие светильники в Рузе, по улицам Почтовой, Ульяновской, Средне-Зарецкой, Ново-Зарецкой, Сосновой, 4-й Дмитровской, Зеленой, Доватора, Советской, у домов № 15 и 15А, Северном микрорайоне, у дома № 5, в Можайском переулке и 1-м Южном проезде. В Тучкове уличное освещение будут модернизировать по улицам Мира, Дубровка, Техникум, Новопетровской, Лесной, у дома № 36, Силикатной, у домов № 2 и 4, в Трутеевском проезде — от дома №23 до дома №48», — рассказал Николай Пархоменко.
Где стало светлее
В 2017 году в Рузском округе по программе «Светлый город» построили и модернизировали линии уличного освещения по 57 адресам, установили 1095 энергосберегающих светильников, заменили 210 опор со сверхнормативным сроком службы, протянули около 28 километров кабеля.
В 2018 году выполнили работы по строительству и модернизации линий уличного освещения на трех объектах в Рузе. Было установлено 107 фонарей и 94 опоры: на улице Средне-Зарецкой — 23 фонаря и 23 опоры, площади Партизан — 51 фонарь и 38 опор, в сквере «Лукоморье» — 33 фонаря и 33 опоры.
В 2019 году выполнили работы по строительству и модернизации линий уличного освещения по 20 адресам, построили шесть новых линий наружного освещения. В рамках модернизации в округе появилась система автоматического управления наружным освещением, позволяющая удаленно управлять состоянием линий, включать и выключать фонари, следить за исправностью их работы, а также автоматически передавать показания счетчиков для оплаты уличного освещения.
В Рузе в рамках благоустройства общественных территорий зоны отдыха около Георгиевского пруда (переулки Урицкого и Демократический), площади перед центром культуры и пешеходной зоны «Рузский Арбат» (улица Солнцева) было установлено 170 энергосберегающих фонарей уличного освещения.
Ружанин Валерий Приемыхов положительно оценил результаты благоустройства города: «Очень понравилось, как подошли к световому оформлению при благоустройстве в Рузе. Я имею в виду городской пруд, площадь перед администрацией и территорию около дома культуры. С наступлением сумерек, а темнеет сейчас рано, здесь становится весьма атмосферно. Но в целом город, конечно, нуждается в дополнительных линиях освещения».
До конца 2019 года в Рузском округе подключат установленные светильники на линиях общей протяженностью почти 25 километров по адресам:
- Дорохово — Березкино (1500 метров)
- Руза, Березовый проезд (300 метров)
- Руза, улица Дужева (350 метров)
- Руза, улица Дмитровская (1450 метров)
- Руза, улица Луговая (670 метров)
- Руза, улица Родниковая (460 метров)
- Руза, улица Сосновая (570 метров)
- Заовражье (1050 метров)
- Кокшино (800 метров)
- Нестерово, улица Летняя (760 метров)
- Нововолково, улица Озернинская (1500 метров)
- Таблово, улица Лесная (700 метров)
- Брыньково (1100 метров)
- Игнатьево (1600 метров)
- Мамошино (2200 метров)
- Богородское (4800 метров)
- Покровское, улица ДОХБ (400 метров)
- Неверово — Колюбакино (1000 метров)
- Неверово (1220 метров)
- Слобода (900 метров)
Заявку на замену лампы и ремонт уличного освещения жители Рузского городского округа могут направить диспетчеру обслуживающей организации МБУ «Благоустройство» по телефону 8(926)303-02-04 или в единую диспетчерскую службу 8(49627)50-505.