12 января 2023, 11:27
Более 48 тысяч проверок автобусов Подмосковья провели с помощью искусственного интеллекта за год
Нейросеть проверяет рейсовые автобусы на внешние дефекты с декабря 2022 года. Работа осуществляется с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья».
«В Московской области цифровой контроль за состоянием пассажирского транспорта заработал в августе прошлого года. За это время проведено порядка 220 тысяч осмотров. Из них, начиная с декабря, более 48 тысяч проверок провела нейросеть», — отметила министр государственного управления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
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ИИ анализирует состояние транспорта по следующим критериям: повреждения кузова, бампера и стекла, а также наличие ржавчины. Ответственный исполнитель транспортной компании загружает фотографии автобусов в приложение, после чего нейросеть их обрабатывает и, при выявлении дефектов, дает задание по устранению недочетов.
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Искусственный интеллект
Автобусы
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