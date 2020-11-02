Более 4,8 миллиарда рублей вложат в программу «Культура Подмосковья» в 2021 году

На госпрограмму «Культура Подмосковья» в 2021 году запланировано более 4,8 миллиарда рублей расходов. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Мособлумы по вопросам образования, культуры и туризма Алексей Мазуров.

«Безусловно, пандемия коронавируса не смогла пройти незаметно, в том числе для бюджета. Тем не менее, в 2021 году развитию сферы культуры будет уделяться должное внимание. Так, основная часть расходов предусмотрена на обеспечение деятельности государственных музеев Московской области — больше одного миллиарда рублей», — отметил Мазуров.

В 2021 году планируется провести ремонтно-реставрационные работы в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее, Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина, Серпуховском историко-художественном музее, музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» и музее «Зарайский Кремль».

Также порядка 1,2 миллиарда рублей вложат в развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографа в 2021 году. Более 120 миллионов планируется потратить на развитие библиотечного дела, около четырех миллионов рублей потребуется для создания музейных экспозиций и приобретения фондового и реставрационного оборудования.