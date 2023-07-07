Подмосковье 07 июля 2023, 15:43 Более 470 недостроенных объектов ликвидировали в Подмосковье за полгода Мособлархитектура

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С начала года в Подмосковье снесли 471 недостроенное здание. Работы провели представители местного самоуправления совместно с Мособлархитектурой. Отмечается, что почти за шесть лет в Московской области достроили, снесли и привели в порядок свыше 5,3 тысячи объектов.

«С начала 2023 года на территории Подмосковья ликвидирован 471 проблемный объект, в том числе 278 — приведено в соответствие, оформлена исходно-разрешительная документация или права собственности, 184 — снесено, девять — достроено и введено в эксплуатацию», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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По его словам, жители Подмосковья могут сообщить об объектах незавершенного строительства на «Доброделе».

За шесть месяцев больше всего зданий ликвидировали в Ступине, Раменском, Одинцове и Коломне. Также в этом году снесли крупные объекты, включая заброшенное здание бывшей школы в Воскресенске и аварийный дом в Щелкове.

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