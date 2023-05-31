Подмосковье 31 мая 2023, 05:30 Более 4,7 тысячи бездомных собак отловили в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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С начала 2023 года в Московской области обловили более 4,7 тысячи собак без владельцев. Работы проводят по схеме отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение в прежнюю среду обитания, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред регионального правительства Георгий Филимонов.

«Органы местного самоуправления заключают контракты со специализированными организациями. Отлов проходит безопасно для животного», — заявил Филимонов.

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Собак привозят в приют для животных. Их обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют и стерилизуют. На ухо им ставят пластиковую бирку. После этого псов выпускают.

На прошлой неделе в регионе отловили 354 собаки. Больше всего и оказалось в Щелкове, Истре и Коломне.

Местные жители смогут сообщить о таких животных по номеру 112, в колл-центр Госветслужбы Подмосковья по телефону 8-800-550-6522 круглосуточно или через портал «Добродел».

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