Более 460 тысяч тонн овощей соберут в Подмосковье в 2022 году

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подвело итоги производства овощей открытого и защищенного грунта за 2021 год и дало прогноз производства овощей на 2022 год.

В 2021 году уборочная площадь овощей открытого грунта составила 8 тысяч гектаров (или 100% от плана). С этой площади было собрано 305 тысяч тонн овощей. В том числе:

— Капусты — 88,7 тысячи тонн;

— Моркови столовой — 98,7 тысячи тонн;

— Свеклы столовой — 76,3 тысячи тонн;

— Лук — 2 тысячи тонн;

— Кабачков — 0,9 тысячи тонн;

— Прочих овощей — 38,4 тысячи тонн.

В 2022 году посев овощей открытого грунта запланирован на площади 8,2 тысячи гектаров, при средней урожайности 410 ц/га валовый сбор составит 336 тысяч тонн или + 10% к 2021 году.

Основные лидирующие городские образования по производству овощей открытого грунта:

— г. о. Дмитровский — 149,9 тысячи тонн;

— г. о. Коломна (Озеры) — 60,3 тысячи тонн;

— г.о Серпухов — 16,1 тысячи тонн;

— г. о. Ступино– 8,8 тысячи тонн;

— г. о. Луховицы — 6,9 тысячи тонн.

Основные лидирующие сельхозорганизации по производству овощей открытого грунта:

— ЗАО «Куликово» — 35 тысяч тонн;

— АО «Агрофирма Бунятино» –32 тысячи тонн;

— ООО «Мосагрофуд-Д» –25 тысяч тонн;

— АО «Озееры» –17,5 тысячи тонн;

— АО «Городище» –13,2 тысячи тонн.

По итогам 2021 года Московская область произвела 111 тысяч тонн овощей защищенного грунта, в том числе:

— Огурцы — 70,7 тысячи тонн;

— Томаты — 39 тысяч тонн;

— Прочие — 1,3 тысячи тонн.

Основные лидеры производства:

— ООО «Агрокультура Групп» — валовый сбор — 65,4 тысячи тонн;

— ООО «Луховицкие овощи» — валовый сбор — 25,9 тысячи тонн;

— ООО «ТТК» — валовый сбор — 3,1 тысячи тонн.

В 2022 году планируется строительство новых тепличных комплексов (ООО «Луховицкие овощи», ООО «ТК Подмосковье»), а с учетом ввода новых площадей прогноз валового сбора составит 128,3 тысячи тонн или +17,3 тысячи тонн к 2021 году.