Подмосковье 27 июля 2023, 22:36 Более 4,6 тысячи ветеранов военной службы начали пользоваться льготами в 4 округах Подмосковья Министерство социального развития Московской области

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Более 4,6 тысячи ветеранов военной службы пользуются мерами соцподдержки в Щелкове, Фрязине, Лосино-Петровском и ЗАТО Звездный городок. Об этом сообщили в министерстве социального развития Московской области.

«Ветеранам военной службы предоставляются ежемесячная денежная выплата, компенсация за жилищно-коммунальные услуги, льготный проезд и другие меры соцподдежки», — пояснила начальник окружного управления социального развития № 7 Олеся Савицкая.

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Оформление льгот доступно по ссылке. Подробности можно узнать по телефону 122 далее 6 или в Telegram-чатах «Социалка. Щелково» и «Социалка. Лосино-Петровский».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

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