Более 4,6 тысячи просьб жителей по ЖКХ выполнили в Подмосковье за прошлую неделю

Госжилинспекция Московской области за прошлую неделю рассмотрела более 7,4 тысячи обращений от жителей в сфере ЖКХ. Свыше 4,6 тысячи просьб выполнили. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Руководитель подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина рассказала, что качество оказываемых услуг в сфере ЖКХ в регионе улучшается. Жители 27 округов остались довольными своими управляющими компаниями. Удовлетворенность больше всего выросла в Королеве, Талдоме, Ступине, Щелкове, Краснознаменске и Лобне.

Среди самых популярных вопросов у жителей остались тема уборки и ремонта подъездов.

Проверить уборку просили 802 жителя, но по сравнению с позапрошлой неделей их количество уменьшилось на 10%. А почти 640 человек обратились с вопросом ремонта подъездов. Но и по этой теме число жалоб стало меньше в 22 округах. В лидерах оказались Коломна, Чехов, Кашира, Клин, Талдом и Шатура.

На третьем месте по популярности оказалась категория «Неисправности дверей в местах общего пользования».

«Наиболее проблемные категории находятся у нас на особом контроле. Такое же внимание уделяем сигналам о неисправностях лифтов — вибрации кабин, повреждениях в блоке управления, отсутствии освещения и связи с диспетчером, переподъеме или переспуске кабины относительно этажа. Жителям в лифтах должно быть комфортно и безопасно», — отметила Федина.