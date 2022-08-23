Более 4,6 тысячи проблем в сфере ЖКХ решили в Подмосковье за неделю

За прошедшую неделю Госжилинспекция Подмосковья обработала 6,3 тысячи заявок жителей, которые поступили в Единую диспетчерскую службу. За это время успели решить более 4,6 тысячи проблем — все эти заявки перешли в категорию закрытых, то есть выполненных. Руководитель ведомства Ольга Федина отметила, что в сравнении с позапрошлой неделей, число обращений жителей Подмосковья сократилось на 2%, снижение жалоб продолжается уже вторую неделю подряд.

Самые большие темпы снижения показали Шаховская, Можайский, Волоколамский, Пущино и Протвино. Стоит отметить, что из Восхода и Молодежного за неделю не пришло вообще ни одного обращения.

Однако по двум категориям тем проблем ЖКХ произошел небольшой рост. Чаще всего люди обращаются из-за ненадлежащей уборки подъездов. Вторая категория — устранение неисправностей лифтового оборудования. Количество таких обращений возросло за неделю на 1%, всего поступило 454 такие жалобы.

На третьем месте остается категория «Восстановить освещение подъезда/входной группы» (317 заявок). Общеобластное снижение здесь составило 7%. Как напомнила Ольга Федина, направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Таким образом получится решить проблемы в сфере ЖКХ быстрее всего, а качество работ должен согласовать сам заявитель.

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