Подмосковье 13 сентября 2023, 11:40 Более 450 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа Пресс-служба Минздрава МО

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Кампания по вакцинации против гриппа продолжается в Подмосковье. Сделать прививку можно в поликлинике, а также в мобильных комплексах, которые работают в оживленных местах.

«Вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений на данный момент. Сейчас самое время сделать прививку, чтобы обезопасить себя и своих близких. Такой возможностью уже воспользовались более 450 тысяч человек», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно взять с собой паспорт. Медики проведут осмотр и сделают прививку.

График работы мобильных комплексов можно найти на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

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