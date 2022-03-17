Более 450 тысяч детей из Подмосковья отдохнут в летних лагерях в 2022 году

В Московской области в летних оздоровительных лагерях отдохнут свыше 450 тысяч детей в текущем году. Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«В этом году темпы по организации детского отдыха в Подмосковье не будут снижены. Мы планируем охватить различными формами отдыха свыше 450 тысяч детей и на эти цели в нашем бюджете предусмотрено более 1,5 миллиарда рублей», — сообщила Ирина Каклюгина.

Вице-губернатор добавила, что с 31 марта запускается федеральная программа кешбэка за детский отдых. Она позволяет вернуть до 50% от стоимости путевки в детский лагерь при оплате картой «Мир», но не более 20 тысяч рублей.

«В этом году дети традиционно смогут отдохнуть в загородных лагерях, а также дневных на базе наших школ. Родители смогут дистанционно выбрать лагерь для ребенка по интересам — спортивные, патриотические, творческие», — сказала Ирина Каклюгина.

Такж в Подмосковье сохраняется возможность получить бесплатную путевку для детей льготных категорий, для этого необходимо заполнить заявление на региональном портале госуслуг.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев поручил социальному блоку реализовать все запланированные программы по школам, детсадам и поликлиникам.