Подмосковье 26 апреля 2023, 09:39 Более 450 тысяч человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Комплексные медицинские осмотры или диспансеризацию в Подмосковье могут пройти жители старше 18 лет. С начала года этими услугами воспользовались 462 тысячи человек.

«Диспансеризация позволяет в кратчайшие сроки пройти основные обследования. С начала года такой возможностью воспользовались 462 тысячи жителей региона, и у 15 тысяч из них были выявлены заболевания, о которых пациенты даже не подозревали», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Среди выявленных заболеваний 347 онкологических. Преимущественно это были опухоли груди (118 случаев), предстательной железы (43 случая), бронхов, легких и трахеи (33 случая).

Проверить здоровье можно как в будние дни, так и по субботам. Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Записаться на медосмотр можно и на региональном портале государственных услуг.

Подмосковье продолжает привлекать врачей и медицинских работников со всей России, предлагая им различные меры поддержки. С одним из таких медиков во время поездки в Реутов встретился губернатор Московской области Андрей Воробьев.