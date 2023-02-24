Подмосковье 24 февраля 2023, 12:47 Более 450 спортсменов поучаствовали в турнире по чир спорту в Химках

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В Химках прошли соревнования по чир спорту. В турнире поучаствовали более 450 спортсменов, в том числе команда из Донецка.

«Мы понимаем, что им очень сложно выйти на сцену и поддерживаем их», — заявила директор СК «Надежда» и вице-президент Московской областной Федерации чирлидинга Светлана Вострикова.

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Анастасия Бобкова и Мария Бабиц приехали из ДНР.

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«Мы знакомы давно, а в спорте оказались вместе случайно. Нам нравится чирлидинг, и мы неплохо сработались, нам очень комфортно работать в паре», — рассказали спортсменки.

Также на соревнования приехали четыре команды из Тамбова, Рязани, Обнинска и Куйбышева. Еще 18 команд представляли Подмосковье.

Организатором турнира выступила Всероссийская и Московская областная Федерации по чир спорту, а также администрация Химок.

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