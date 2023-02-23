Подмосковье 23 февраля 2023, 21:59 Более 450 спортсменов поучаствовали в марафоне «Лыжня в Лавру» в Подмосковье

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Более 450 спортсменов вышли на старт марафона «Лыжня в Лавру». Мероприятие состоялось в Пушкино Московской области в День защитника Отечества, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Участники вышли на дистанции 50, 25 километров, а также 12,5, три и один километр. Каждый лыжник, преодолевший свою трассу, получил памятную медаль участника мероприятия.

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«„Лыжня в Лавру“ состоялась при активной поддержке правительства Московской области, вице-губернатора Чупракова, министерства спорта Московской области, по благословению наместника Лавры, епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Фомы», — сообщил руководитель паломнического центра Лавры Иеромонах Поликарп Тибанов.

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По его словам, трассу для соревнования готовил Михаил Громов и местный спортивный клуб «Нововоронино» вместе с офицерами военного городка и военными пенсионерами.

Участники марафона смогли не только посоревноваться в беге на лыжах, но и насладиться уникальным маршрутом с достопримечательностями Подмосковья. Так, спортсмены увидели на своем пути село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново. Считается, что по этому пути ранее ходил Сергий Радонежский.

Первой из девочек 2013–2014 годов рождения на дистанции один километр на финиш пришла Милана Жумадильдина, среди девочек 2015–2016 годов — Ксения Курдюкова, среди мальчиков 2013–2014 годов — Иван Курдюков, а среди 2015-2016 — Мирон Ефимов.

Лучшей на дистанции в три километра среди девочек 2007–2008 годов рождения стала Алена Крюк, 2009–2010 годов — Дарья Перепонова, 2011-2012 — Алена Макогонюк, среди мальчиков 2007-2008 — Андрей Еремин, 2009-2010 — Матвей Курдюков, 2011-2012 — Артем Бобылев.

«Золото» забега на 50 километров среди мужчин получил Валентин Андреев, среди женщин — Анастасия Ростовцева. На финиш на дистанции 25 километров первыми пришли Антон Дрянков и Мария Лихачева, а на 12,5 километра — Константин Пахтышев и Вероника Филиппова.

Марафон прошел в рамках нацпроектов «Демография» и «Туризм и индустрия гостеприимства».

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