Подмосковье 16 января 2024, 21:59 Более 450 проектов по программе формирования городской среды реализовали в Подмосковье за 5 лет Министерство благоустройства Московской области

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Президент России Владимир Путин в ходе всероссийской премии «Служение» продлил конкурс на создание комфортных городских условий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». За время его существования множество проектов из Подмосковья стали победителями.

В пресс-службе Министерства благоустройства Московской области подчеркнули, что за пять лет участия в конкурсе, 40 проектов из Подмосковья стали победителями, 30 из них полностью реализованы.

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Всего по программе за минувшие пять лет удалось реализовать 480 объектов благоустройства на территории Московской области.

«Пятый год подряд Московская область занимает третье место среди регионов России по индексу качества городской среды. Подмосковье — субъект с самым большим количеством городов — 74 города, что составляет 6,6% от общего кол-ва городов в стране», — подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Министерство благоустройства Московской области Министерство благоустройства Московской области Министерство благоустройства Московской области Министерство благоустройства Московской области Министерство благоустройства Московской области

В прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий, о чем сообщал губернатор Андрей Воробьев. Среди них 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 13 парков и 6 набережных. На 2024 год запланировано благоустройство 54 общественных территорий.

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