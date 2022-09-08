Более 450 новых налоговых резидентов привлекли в Химки с начала года | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 18:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Более 450 новых налоговых резидентов привлекли в Химки с начала года

Читать 360tv в

С начала года по программе «Химкинский резидент» на налоговый учет в округе встали более 450 компаний. Итоги реализации проекта обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина.

Реклама

«Мы запустили проект еще в 2019 году. Его задача — привлечь новых налоговых резидентов. Для этого мы создаем благоприятные экономические условия в округе. У нас есть все необходимое — земля, промзоны, офисы, склады и хорошая транспортная доступность. Рядом Ленинградское шоссе, МКАД, аэропорт Шереметьево», — отметил Дмитрий Волошин.

С начала года по программе «Химкинский резидент» в округ пришла 451 компания. В бюджет поступило более 17,5 миллиона рублей налогов.

«В 2021 году наша компания тоже стала налоговым резидентом Химок. Сейчас мы активно развиваемся, строим складской комплекс, планируем создать около 100 рабочих мест. Это комфортный город для ведения бизнеса, так как здесь удобная транспортная доступность и налажен прямой диалог с представителями власти», — рассказал генеральный директор компании-резидента «МГМ Логистик» Денис Беляев. Его предприятие занимается грузоперевозками. В период вспышки коронавируса компания экспортировала восемь миллионов доз вакцины в Узбекистан, Индонезию и другие страны. Сейчас бизнесмены помогают доставлять гуманитарные грузы из Химок в Донбасс.

Губернатор Андрей Воробьев 8 сентября сообщил о цели привлечь в экономику Подмосковья триллион рублей инвестиций за год.

0 0 0 0 0 0