Более 450 многоквартирных домов построили в Подмосковье с начала года

В 2019 году в Московской области ввели в эксплуатацию 458 многоквартирных домов. Построили больше 76,1 тысячи квартир, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

Больше всего домов ввели в эксплуатацию в Ленинском городском округе — 57 зданий.

«Общая площадь данных объектов составила 653 тысяч квадратных метров, это 14,2 тысячи квартир. На втором месте Красногорский городской округ, где введен 51 дом общей площадью 365 тысяч квадратных метров, это 8269 квартир», − рассказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Источник фото: Министерство жилищной политики МО

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На третьем месте разместился городской округ Балашиха, где ввели в эксплуатацию 58 домов. Также в топ-10 вошли Химки, Одинцово, Люберцы.

В прошлом году в Подмосковье построили 402 многоквартирных дома.